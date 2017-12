Aujourd’hui débutait à Abu Dhabi le premier des trois jours d’essais de F2 pour préparer la saison 2018. Deux sessions ont eu lieu : une le matin, et une le soir, ce qui a bien sûr donné des conditions de piste très différentes.

Il a fallu attendre quinze minutes le matin pour voir un premier chrono compétitif, signé par Ferrucci sur Trident. Mais la plupart des équipes et des pilotes se concentraient sur les longs relais et il n’y avait donc que peu de compétition en haut de la feuille des temps. le débutant Aitken prenait ensuite le meilleur chrono, avant que Lando Norris - qui avait débuté ce week-end chez Campos et qui court désormais pour Carlin - ne se place en première position et ne la lâche plus. Le jeune britannique devançait alors Aitken, Delétraz, Albon et Ferrucci. Pendant ce temps, Nyck De Vries perdait beaucoup de temps avec sa nouvelle équipe PREMA à cause d’un problème moteur.

Du coup, le soir, De Vries s’est attaché à rattraper le temps perdu le matin et a commencé la deuxième session tambour battant, enchaînant les tours rapides. Dans la deuxième heure d’essais, Delétraz prenait la première place, qu’il conservera jusqu’au drapeau à damiers. Beaucoup de ses rivaux se sont approchés de lui au fil de la séance, mais aucun n’est parvenu à lui prendre le meilleur chrono.

Delétraz signe par conséquent le meilleur chrono de la journée, devant Albon, Nato et Ferrucci. Nyck De Vries est cinquième, suivi de très près par Lando Norris. Champion de GP3, Russell est troisième sur ART. Ghiotto, Markelov et Maini concluent ce top 10.

Rendez-vous demain pour la deuxième journée d’essais, qui se déroulera aux mêmes horaires qu’aujourd’hui.