On y est enfin ! C’est demain que la saison 2017 sera officiellement lancée en piste avec le premier des huit jours d’essais hivernaux au programme. Plus précisément, quatre journées seront disputées cette semaine et les équipes ont toutes annoncé leur programme, ou presque.

Chez Mercedes, on a retenu les leçons de l’an dernier et les deux pilotes se partageront la voiture tous les jours car l’an dernier, avec plus de 100 tours disputés chaque jour, les journées avaient été rudes pour Hamilton et Rosberg.

La plupart des équipes vont alterner leurs deux pilotes d’un jour à l’autre hormis Haas qui donne le volant à Magnussen pour les deux premiers jours d’essais. Chez Force India, les trois premiers jours seront courus par Pérez, Ocon et Celis Jr avant que le dernier jour ne soit scindé en deux pour les titulaires.

Cette journée sera cruciale puisque c’est celle qui est prévue pour l’essai des pneus pluie le matin et intermédiaires l’après-midi, avec l’arrosage de la piste. Enfin, chez Sauber, le programme n’a pas été précisé même si Antonio Giovinazzi va remplacer Pascal Wehrlein, blessé. La seule information est que Marcus Ericsson prendra part au premier jour.