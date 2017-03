Tout comme hier, toute la journée s’est déroulée dans des conditions météorologiques optimales, avec le soleil et des températures clémentes. Les pilotes sont vite sortis dès le début de la session matinale, afin de se préparer pour les futures séances de qualifications. De Vries était initialement le plus rapide, mais il s’est fait déposséder du meilleur temps par Albon, puis rapidement ensuite par Norman Nato à mi-séance. Le chrono de Nato est resté celui de référence, puisque personne n’a pu le battre, malgré les efforts des autres pilotes. Tout le monde s’est ensuite concentré sur les longs relais. A noter que la session a été interrompue par trois drapeaux rouges, pour Nato, Rowland et De Vries.

Les séances de l’après-midi sont traditionnellement plus lentes à Barcelone et aujourd’hui n’a pas dérogé à la règle. La plupart des équipes ont continué leur travail sur les longs relais. L’Italien Luca Ghiotto s’est tout de même lancé dans un tour rapide à 30 minutes du drapeau à damiers, ce qui lui a permis de prendre le meilleur chrono. D’autres pilotes s’y sont essayés dans les dix dernières minutes, mais aucun n’a réussi à battre le temps du nouveau pilote Russian Time. Il y a eu peu de problèmes de fiabilité, et les équipes ont donc de bonnes données qu’elles pourront analyser avant les prochains essais, à Bahrein du 29 au 31 mars.

Au final, sur la journée, le meilleur chrono revient à Norman Nato, seulement 54 millièmes devant Rowland. Le débutant de l’équipe ART Alex Albon est pour la troisième fois consécutive dans le top 3, et dernier pilote sous la minute 28. Nyck de Vries prend la quatrième place, de peu devant Ghiotto. Les habitués de la catégorie Markelov, Gelael et Latifi suivent, devant les débutants de chez PREMA, Leclerc et Fuoco, qui concluent le top 10.

Matin :

Pos Pilote Equipe Temps Trs 1. Norman Nato Pertamina Arden 1:27.834 30 2. Oliver Rowland DAMS 1:27.888 24 3. Alexander Albon ART Grand Prix 1:27.939 30 4. Nyck De Vries Rapax 1:28.103 32 5. Luca Ghiotto RUSSIAN TIME 1:28.177 30 6. Artem Markelov RUSSIAN TIME 1:28.245 44 7. Sean Gelael Pertamina Arden 1:28.385 44 8. Nicholas Latifi DAMS 1:28.391 24 9. Charles Leclerc PREMA Racing 1:28.421 32 10. Antonio Fuoco PREMA Racing 1:28.649 30 11. Sergio Sette Camara MP Motorsport 1:28.661 28 12. Ralph Boschung Campos Racing 1:28.673 40 13. Johnny Cecotto Rapax 1:28.692 21 14. Louis Delétraz Racing Engineering 1:28.811 33 15. Jordan King MP Motorsport 1:28.816 18 16. Gustav Malja Racing Engineering 1:28.837 27 17. Sergio Canamasas Trident 1:28.859 25 18. Nobuharu Matsushita ART Grand Prix 1:28.901 26 19. Roberto Merhi Campos Racing 1:29.486 23 20. Nabil Jeffri Trident 1:29.643 23

Après-midi :