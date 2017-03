Après les nuages d’hier, la séance de ce matin a débuté sous un grand soleil. Les équipes ont commencé par se disputer le meilleur chrono, avec la Dams de Rowland en tête, puis l’Arden de Nato. Mais c’est finalement Alex Albon, débutant en F2, qui a le dernier mot dans la dernière heure : en tournant en 1.28.225, le pilote thaïlandais a mis ses concurrents à distance. Seul Johnny Cecotto est arrivé à bien s’approcher du jeune pilote ART : l’expérimenté Vénézuélien, dans sa Rapax, a en effet terminé à seulement 25 millièmes d’Albon.

Il faut également préciser que la session du matin a dû être interrompue à deux reprises : une première fois pour permettre l’inspection d’une partie de la piste, et une deuxième fois car Gustav Malja avait arrêté sa Racing Engineering en piste.

L’après-midi, il n’y a en revanche eu aucun incident, et les équipes ont principalement travaillé sur des simulations de course. L’absence de drapeaux rouges a donc contribué à la satisfaction des équipes concernant leurs progrès réalisés. Dans ces conditions, les chronos sont logiquement moins bons que ceux du matin. Là encore, c’est un débutant qui s’est illustré puisque c’est Nyck De Vries qui a réalisé le meilleur chrono, assez largement devant le duo de PREMA, Fuoco et Leclerc, séparés par seulement un petit millième.

Au final, sur les meilleurs chronos de la journée, Albon est donc le plus rapide devant Cecotto Jr. Markelov détient le troisième meilleur temps, un centième devant Latifi, lui-même à peine deux centièmes devant Nato. Ghiotto est sixième devant Rowland, Fuoco et King. Charles Leclerc conclut le top 10.

Matin :

Pos Pilote Equipe Temps Trs 1. Alexander Albon ART Grand Prix 1:28.225 35 2. Johnny Cecotto Rapax 1:28.250 28 3. Artem Markelov RUSSIAN TIME 1:28.410 42 4. Nicholas Latifi DAMS 1:28.429 26 5. Norman Nato Pertamina Arden 1:28.445 26 6. Luca Ghiotto RUSSIAN TIME 1:28.541 27 7. Oliver Rowland DAMS 1:28.642 25 8. Antonio Fuoco PREMA Racing 1:28.655 24 9. Jordan King MP Motorsport 1:28.722 24 10. Charles Leclerc PREMA Racing 1:28.805 29 11. Louis Deletraz Racing Engineering 1:28.887 33 12. Nobuharu Matsushita ART Grand Prix 1:29.040 35 13. Sergio Sette Camara MP Motorsport 1:29.184 32 14. Ralph Boschung Campos Racing 1:29.248 33 15. Sergio Canamasas Trident 1:29.337 26 16. Nyck De Vries Rapax0.378s 1:29.429 25 17. Sean Gelael Pertamina Arden 1:29.906 14 18. Roberto Merhi Campos Racing 1:30.085 34 19. Nabil Jeffri Trident 1:30.588 26 20. Gustav Malja Racing Engineering - 32

Après-midi :