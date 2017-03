C’était aujourd’hui la toute dernière journée d’essais hivernaux précédant la saison 2017 qui s’ouvrira dans deux semaines à Bahreïn. Le ciel était couvert le matin lorsque la session a débuté, et les températures étaient légèrement plus fraîches que les deux derniers jours. Déjà, De Vries était le plus rapide en début de séance, avant que le duo de PREMA - Leclerc et Fuoco - ne le délogent de la première place, l’Italien étant le premier à passer sous la barre de la minute 41.

Au bout d’une heure d’essais, Latifi s’empare du meilleur temps, mais son coéquipier Rowland lui reprend, tandis que Matsushita s’intercale entre les deux DAMS. Mais c’est finalement le Néerlandais Nyck De Vries qui les double tous à une demi-heure du drapeau à damiers. Comme les jours précédents, ce meilleur chrono du matin ne sera plus battu de la journée. Il est une nouvelle fois à noter que les écarts sont serrés puisque les quatorze premiers pilotes se tiennent en neuf dixièmes.

Après une seule heure de pause ce vendredi, De Vries - encore lui - est le premier à retourner en piste. C’est Artem Markelov qui est le plus rapide en début de session, avant que les Arden de Gelael et Nato ne lui passent devant. Au bout d’une heure d’essais, Cecotto Jr prend la première place, et améliore une nouvelle fois un peu plus tard. C’est finalement De Vries qui signe le meilleur chrono juste avant le drapeau à damiers, offrant à Rapax un doublé en haut de la feuille des temps de l’après-midi.

Matin :

Pos Pilote Equipe Temps Trs 1. Nyck de Vries Rapax 1:40.583 27 2. Oliver Rowland DAMS 1:40.590 16 3. Nobuharu Matsushita ART Grand Prix 1:40.618 18 4. Nicholas Latifi DAMS 1:40.679 12 5. Antonio Fuoco PREMA Racing 1:40.780 22 6. Alexander Albon ART Grand Prix 1:40.844 17 7. Charles Leclerc PREMA Racing 1:40.916 33 8. Norman Nato Pertamina Arden 1:41.180 37 9. Sean Gelael Pertamina Arden 1:41.181 35 10. Artem Markelov RUSSIAN TIME 1:41.197 23 11. Luca Ghiotto RUSSIAN TIME 1:41.211 26 12. Louis Deletraz Racing Engineering 1:41.281 21 13. Sergio Sette Camara MP Motorsport 1:41.329 13 14. Johnny Cecotto Rapax 1:41.448 30 15. Gustav Malja Racing Engineering 1:41.592 17 16. Ralph Boschung Campos Racing 1:41.602 32 17. Sergio Canamasas Trident 1:41.960 24 18. Raoul Hyman Campos Racing 1:42.359 32 19. Nabil Jeffri Trident 1:42.580 25 20. Jordan King MP Motorsport 1:45.862 29

Après-midi :