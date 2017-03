Après la pluie d’hier après-midi, la session du matin a débuté sous un grand soleil. Les pilotes ont immédiatement pris la piste en pneus mediums. Les Rapax ont d’abord mené la danse, avec Cecotto Jr devant De Vries, avant qu’un drapeau rouge n’interrompe brièvement la session. Markelov s’est ensuite emparé du meilleur chrono, mais c’est Ghiotto qui a été le premier à passer sous la barre de la minute 41, bientôt imité par Leclerc et Nato

Une fois la moitié de la session matinale passée, Latifi est sorti en pneus tendres et a pris le meilleur temps, en 1.40.541. Ce chrono ne sera plus battu de la journée. Pourtant, beaucoup de pilotes ont essayé différents réglages pour essayer de déloger Latifi, mais sans succès. Le Canadien a gardé le meilleur temps de la matinée devant Ghiotto et Markelov. Derrière eux, King et Leclerc ne sont séparés que d’un millième, alors que Nato et Albon ne sont pas loin derrière non plus.

La séance de l’après-midi a débuté après deux heures de pause et les pilotes se sont principalement concentrés sur des simulations de courses et des essais d’arrêts aux stands. Sergio Sette Camara était en tête de la liste des chrono, mais Cecotto Jr a amélioré. Il ne restiat qu’une heure quand Camara a repris le meilleur temps, alors que dans le même temps Malja prenait la deuxième position. Ce n’est qu’à quinze minutes du drapeau à damiers que De Vries les a battus pour signer le meilleur temps de l’après-midi.

A la fin de la journée, la voiture de Camara a été déclarée sous le poids légal. Par conséquent, le pilote MP Motorsport a vu tous ses temps de l’après-midi annulés, ce qui a promu Charles Leclerc à la troisième place. Demain aura lieu la dernière journée d’essais hivernaux.

Matin :

Pos Pilote Equipe Temps Trs 1. Nicholas Latifi DAMS 1:40.541 23 2. Luca Ghiotto RUSSIAN TIME 1:40.678 25 3. Artem Markelov RUSSIAN TIME 1:40.702 31 4. Jordan King MP Motorsport 1:40.884 26 5. Charles Leclerc PREMA Racing 1:40.885 33 6. Norman Nato Pertamina Arden 1:40.909 38 7. Alexander Albon ART Grand Prix 1:40.927 20 8. Nobuharu Matsushita ART Grand Prix 1:41.057 20 9. Oliver Rowland DAMS 1:41.156 18 10. Sergio Sette Camara MP Motorsport 1:41.351 28 11. Johnny Cecotto Rapax 1:41.371 16 12. Antonio Fuoco PREMA Racing 1:41.398 41 13. Louis Deletraz Racing Engineering 1:41.463 19 14. Nyck de Vries Rapax 1:41.568 24 15. Ralph Boschung Campos Racing 1:41.984 34 16. Sergio Canamasas Trident 1:42.042 18 17. Sean Gelael Pertamina Arden 1:42.249 26 18. Gustav Malja Racing Engineering 1:42.347 16 19. Raoul Hyman Campos Racing 1:42.598 41 20. Nabil Jeffri Trident 1:42.973 20

Après-midi :

Pos Pilote Equipe Temps Trs 1. Nyck de Vries Rapax 1:41.212 23 2. Gustav Malja Racing Engineering 1:41.546 24 3. Charles Leclerc PREMA Racing 1:41.689 39 4. Johnny Cecotto Rapax 1:41.833 18 5. Antonio Fuoco PREMA Racing 1:41.957 41 6. Sergio Canamasas Trident 1:42.197 40 7. Ralph Boschung Campos Racing 1:43.171 36 8. Nabil Jeffri Trident 1:44.258 33 9. Nicholas Latifi DAMS 1:44.354 43 10. Louis Delétraz Racing Engineering 1:44.415 37 11. Oliver Rowland DAMS 1:44.437 46 12. Raoul Hyman Campos Racing 1:45.008 31 13. Jordan King MP Motorsport 1:45.191 31 14. Artem Markelov RUSSIAN TIME 1:45.705 32 15. Nobuharu Matsushita ART Grand Prix 1:46.607 38 16. Sean Gelael Pertamina Arden 1:47.020 42 17. Alexander Albon ART Grand Prix 1:47.050 36 18. Luca Ghiotto RUSSIAN TIME 1:47.325 6 19. Norman Nato Pertamina Arden 1:47.379 33

* La voiture n°14 de Sergio Sette Camara exclue pour poids non conforme