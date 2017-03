Cette première séance a débuté - comme attendu - par de chaudes températures dans le désert de Bahreïn. Comme à Barcelone, les premiers moments de la matinée ont été consacrés à des tours d’installation, et seul Jordan King a signé un chrono sur le premier tiers de la session.

C’est à mi-séance que les choses se sont accélérées, avec les pilotes PREMA - Charles Leclerc et Antonio Fuoco - qui ont été les prmeiers à signer des chronos réellement compétitifs. C’est d’ailleurs à ce moment-là que le pilote monégasque réalise son chrono en 1.41.454, qui restera le meilleur de la matinée, puis de de la journée. A une heure du drapeau à damiers, Jordan King sur sa MP Motorsport s’empare du deuxième temps, alors que Matsushita prend la troisième place à Fuoco.

Enfin, dans les derniers instants de cette séance matinale, les temps se sont encore améliorés et c’est Luca Ghiotto qui en a profité pour s’installer à la troisième place, de peu derrière King. Derrière le pilote italien de Russian Time, les chronos sont serrés jusqu’à Matsushita, cinquième. Les douze premiers pilotes se tiennent dans la seconde.

Après deux heures de pause, la session de l’après-midi a démarré sous un ciel gris. King est l’homme le plus rapide en piste quand la pluie s’abat sur le tracé après 20 minutes d’essais. Les pilotes ont pu rester en piste, mais quand la pluie s’est encore intensifiée 20 minutes plus tard, toutes les voitures sont rentrées aux stands.

La pluie s’est ensuite arrêtée, et De Vries a été le premier à reprendre la piste, en pneus pluie évidemment. Ce n’est qu’à une heure de la fin de la séance que les pilotes ont pu repasser en pneus slicks. Dans les 30 dernières minutes, les deux pilotes Rapax - De Vries et Cecotto Jr - se sont installés aux deux premières places, avant que Ghiotto ne pointe le bout de son nez et s’installe en tête.

Il restait dix minutes d’essais quand le drapeau rouge est brandi car Markelov a arrêté sa Russian Time au virage 8. ce n’est qu’à trois minutes du drapeau à damiers que la séance a redémarré, ce qui a donné lieu à un rush hors des stands, chaque pilote voulant profiter de ces derniers instants pour améliorer leur chrono. Matsushita a pris le commandement alors que Delétraz a également bien amélioré.

Mais Fuoco, Matsushita, Delétraz, Cecotto et Sergio Canamasas ont été reconnus coupables de n’avoir pas respecté un drapeau rouge lors de l’incident technique de la Campos de Boschung. Par conséquent, leur meilleur chrono a été annulé, ce qui a promu Ghiotto à la première place de la session de l’après-midi, devant King et De Vries.

Matin :

Pos Pilote Equipe Temps Trs 1. Charles Leclerc PREMA Racing 1:41.454 15 2. Jordan King MP Motorsport 1:41.634 10 3. Luca Ghiotto RUSSIAN TIME 1:41.700 15 4. Norman Nato Pertamina Arden 1:41.718 10 5. Nobuharu Matsushita ART Grand Prix 1:41.777 15 6. Oliver Rowland DAMS 1:42.005 7 7. Nicholas Latifi DAMS 1:42.104 5 8. Alexander Albon ART Grand Prix 1:42.110 17 9. Nyck de Vries Rapax 1:42.121 7 10. Antonio Fuoco PREMA Racing 1:42.167 15 11. Artem Markelov RUSSIAN TIME 1:42.201 13 12. Louis Delétraz Racing Engineering 1:42.353 11 13. Johnny Cecotto Rapax 1:42.596 11 14. Sean Gelael Pertamina Arden 1:42.632 9 15. Ralph Boschung Campos Racing 1:42.890 15 16. Sergio Canamasas Trident 1:42.950 13 17. Nabil Jeffri Trident 1:42.964 15 18. Sergio Sette Camara MP Motorsport 1:43.126 20 19. Gustav Malja Racing Engineering 1:43.263 14 20. Raoul Hyman Campos Racing 1:43.926 19

Après-midi :