Marcus Ericsson a un temps roulé dans les points, devant les deux McLaren, à bord d’une Sauber plus compétitive que de coutume. Cependant, une défaillance de sa suspension arrière l’a empêché de voir l’arrivée hier au Mexique.

« Le départ de la course était bon. Le premier relais était bon et compétitif, donc j’ai pu rouler dans le top 10. Cela semblait prometteur et je me sentais à l’aise dans la voiture. Nous avons été malchanceux avec la voiture de sécurité virtuelle puisqu’elle est sortie deux tours après mon changement de pneus. C’était dommage parce que j’ai du coup perdu deux places. Après un week-end positif dans l’ensemble, je n’ai malheureusement pu finir la course et j’ai dû abandonner. »

Pascal Wehrlein n’a jamais pu vraiment viser les points, mais il a au contraire vu l’arrivée. Pas sûr néanmoins que son niveau de performance à Mexico puisse franchement convaincre Sauber de le conserver en 2018…

« J’ai fait le meilleur travail possible hier. C’était difficile d’essayer de rattraper mes rivaux directs puisque la plupart des voitures devant moi roulaient en pneus plus tendres. Malgré tout, je suis satisfait de la constance de ma performance aujourd’hui. Cela me donne confiance pour obtenir des meilleurs résultats lors des prochaines courses. »

Frédéric Vasseur se satisfait lui aussi du rythme « convenable » de ses monoplaces durant la course.

« Marcus a fait du bon travail en se battant avec nos rivaux directs dans le milieu du peloton durant le premier relais. Dommage qu’il n’ait pu finir la course. Du côté de Pascal, sa performance a été bonne, même s’il était sur une stratégie pneumatique différente. »

A noter que Charles Leclerc poursuivra son apprentissage de la Sauber au cours d’une session de tests pour Pirelli, toujours à Mexico, demain et ce mercredi. L’heure de la titularisation se rapproche encore pour lui…