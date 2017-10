Marcus Ericsson est un pilote bien plus grand et donc plus lourd que son équipier, Pascal Wehrlein.

A l’heure où les deux hommes tentent de sauver leur baquet chez Sauber, le Suédois affirme qu’il est naturellement désavantagé. Dix kilos les séparent, ce qui lui coûte 2 à 3 dixièmes au tour selon les circuits.

"Mon équipier a tous les nombres de son côté. Je suis 10 kilos au dessus de la limite minimum du poids de la voiture, lui il est à 0. Et ça fait une grosse différence, ça fait beaucoup de temps perdu à chaque tour," explique Marcus Ericsson.

Le Suédois pense que "Sauber sait ce qui se passe" mais il admet être sous pression pour garder son baquet.

"En remettant tous les nombres en perspective, mes performances sont au niveau. Pour être moins pénalisé, il faudrait une voiture nettement sous le poids. Mais ce n’est pas facile avec les règles actuelles."

Ericsson admet déjà lorgner hors de la Formule 1.

"J’aime beaucoup l’Indycar. J’aime aller vite, je suis doué sur les circuits à haute vitesse. Ce serait cool !"