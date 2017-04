Le jeune Antonio Giovinazzi se souviendra de cette qualification du Grand Prix de Chine, mais son équipe aussi. Le pilote d’essai de la Scuderia Ferrari a en effet envoyé sa Sauber dans le mur en début de ligne droite – lors de la Q1 - et c’est tout penaud qu’il a rejoint son stand.

"Je vais bien," nous rassure Antonio Giovinazzi. "Mais je veux présenter mes excuses aux membres de l’équipe. J’étais à la limite et j’ai roulé sur l’herbe à la sortie du dernier virage. Cela m’a fait perdre l’arrière de la voiture et ensuite, je n’ai rien pu faire. J’étais en avance sur mon meilleur temps, mais cela se passe parfois comme ça. J’espère que demain sera une meilleure journée pour moi."

Heureusement pour Sauber, le solide Marcus Ericsson a sauvé les meubles pour l’équipe suisse en passant en Q2.

"Je suis remonté en piste avec des sentiments mitigés après ce qui est arrivé hier à Stockholm," explique le pilote suédois en faisant référence à l’attentat qui a fait plusieurs morts. "C’est une nouvelle effrayante."

"Pour ce qui concerne nos performances ici, nous pouvons être satisfaits de notre qualification. La séance de ce matin a été très productive. Nous avons bien préparé la qualification et la course. J’ai igné un bon chrono en Q1 et cela m’a permis une fois de plus de participer à la Q2. La 14e place est intéressante pour prendre le départ de la course de demain," ajoute Ericsson.