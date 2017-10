Comme tous les autres pilotes, Marcus Ericsson et Pascal Wehrlein n’ont pu venir au terme de leur deuxième tentative en Q1, à cause du drapeau rouge consécutif à la sortie de Romain Grosjean.

Pour les Sauber, il n’y a pas eu de miracle : les monoplaces suisses ont signé les deux derniers temps de la séance. Cependant Marcus Ericsson peut être satisfait de sa séance : il a battu son coéquipier de quasiment trois dixièmes.

« C’était une qualification convenable pour moi. Nous avons progressé de session en session, donc nous avons pu un peu nous rapprocher en qualifications. La fin de la Q1 était un peu décevante, nous poussions dans notre dernière tentative mais la session a été interrompue par le drapeau rouge. Dans l’ensemble, je suis satisfait de ma performance en qualifications aujourd’hui. »

Pascal Wehrlein cherche lui à comprendre pourquoi il a eu tant de mal à se rapprocher de son équipier.

« Dans l’ensemble, aujourd’hui, je ne me suis pas senti aussi à l’aise qu’hier dans la voiture. Je ne suis pas encore satisfait de l’équilibre de la voiture et nous étudions les données pour savoir pourquoi. C’est dommage qu’il y ait eu ce drapeau rouge à la fin de la Q1. Bien sûr, j’aurais aimé compléter mon dernier tour pour améliorer mon chrono. Je me concentre sur demain maintenant, et je donnerai tout ce que je peux en course. »