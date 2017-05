Pour Sauber, le Grand Prix de Monaco est à oublier. Aucune C36 n´a passé la ligne d´arrivée.

Alors que Pascal Wehrlein a eu un contact avec la McLaren de Jenson Button, Marcus Ericsson a fait une sortie à Sainte-Dévote.

Le Suédois n´a pas caché qu´il a eu de grandes difficultés à piloter sa monoplace tout le long de sa course. Il a dû faire un choix cornélien entre rouler avec des pneus froids ou ruiner ses freins.

"J´ai essayé de sauver les freins, mais ils ne fonctionnaient pas correctement" affirme-t-il.

Malgré tout, le pilote Sauber a réussi à effectuer une course acceptable jusqu´à son abandon, et ce avec des performances peu satisfaisantes.

"J´ai fait tout ce que j´ai pu. En fait, la performance était même un peu mieux que lors du reste du week-end. Nous étions si éloignés des autres voitures, et en course, c´était comme si nous étions devenus plus compétitifs. J´ai pu tenir le rythme de Stroll et de Palmer, et j´ai eu l´impression de tout donner. Mais la voiture a été difficile à piloter tout le long du week-end."

Ericsson est d´avis qu´il a fait le bon choix de stratégie.

"Nous avions deux options. Soit je faisais comme Pascal (Wehrlein), ou alors je roulais plus longtemps. J´ai décidé lors du premier tour, de rouler plus longtemps. Cela a fonctionné, car nous avons doublé Pascal et Jenson (Button) après l´arrêt au stand, car j´ai pu tenir le rythme avec les super tendres. Je pense que j´ai bien usé de la stratégie et que j´ai bien roulé. J´ai tiré le meilleur de la situation, mais cela s´est terminé comme on le sait."

Avec de tels problèmes rencontrés lors de la course, une question se pose : que penser des évolutions introduites par Sauber lors du Grand Prix de Monaco ?

"Les évolutions fonctionnent, nous pouvons le voir sur la télémétrie. Mais nous devons étudier le reste de la voiture afin de régler correctement ces améliorations. Cette piste (Monaco) est particulière et tu as besoin d´un circuit standard pour comprendre les évolutions comme il faut, et pour régler la voiture de manière appropriée. Espérons que nous avancerons dans ce domaine au Canada."