Sauber a vécu l’un des plus gros changements de son histoire récente avec le départ de Monisha Kaltenborn, vraisemblablement appuyé par le nouveau propriétaire de l’équipe. Toutefois, Marcus Ericsson assure que les effets de ce départ ne se font pas sentir au quotidien.

"En tant que pilote, on ne travaille pas trop directement avec le directeur de l’équipe, donc rien n’a changé à court terme pour moi" explique le Suédois. "Nous aurons bientôt quelqu’un à ce poste qui pourra mettre sa touche personnelle à l’équipe et ça sera une bonne chose, mais rien n’a changé pour le moment".

"Tout le monde travaille très dur et nous restons soudés donc rien n’a changé. Nous avons un groupe de travail très solide pour les opérations en piste et c’est également le cas à l’usine, et ça ne change pas non plus".

Avec cinq points marqués en huit courses, Sauber a réussi un beau début de saison et fait déjà mieux que 2016, mais aussi que 2014. Une année qui s’annonçait pourtant difficile avec un moteur vieux d’un an, mais l’équipe suisse a fait mieux que prévu, comme le confirme Pascal Wehrlein.

"Je pense que c’est nettement mieux que ce que nous attendions" explique le pilote. "L’équipe avait marqué deux points l’an dernier et j’en ai déjà marqué cinq. Nous voulons évidemment des résultats encore meilleurs que ceux-ci mais c’est ce dont nous sommes capables pour le moment".

"Il semble qu’il faille que quelque chose se produise ou que nous soyons sur la stratégie parfaite pour être en position de marquer des points. Ce serait génial d’être dans cette position alors que tout le monde finit la course et qu’aucune autre voiture n’a de problèmes mais ce n’est pas le cas pour le moment. Nous sommes à la neuvième place du classement des constructeurs et il y a au moins quatre équipes que nous devrions dépasser. Je ne pense pas que ça puisse arriver".