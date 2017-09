Que peut espérer Sauber du Grand Prix de Malaisie, et de celui du Japon une semaine après ? Sans doute pas grand-chose, si ce n’est une course pluvieuse, puisque l’écurie suisse a basculé toutes ses ressources sur la saison prochaine.

Le pilote qui sera le plus scruté sera finalement Charles Leclerc, qui conduira la C36 pour la première fois en EL1 vendredi matin à Sepang, à la place de Marcus Ericsson. Le Suédois ne s’attend pas d’ailleurs à un week-end facile à Sepang.

« Ce sera une autre course difficile pour nous, avec des températures très chaudes et beaucoup d’humidité. La piste propose un vrai défi, elle comporte à la fois des virages lents et rapides, donc ce sera très important pour nous de faire bien marcher les pneus. J’ai profité de ces sept derniers jours pour recharger mes batteries, et je ferai de mon mieux pour revenir plus fort en Malaisie. Quant au Japon, c’est une course très spéciale pour moi, j’y ai vécu, et j’ai couru dans ce pays en 2009. J’ai des souvenirs formidables de mon passage ici et l’ambiance est toujours géniale. C’est comme une seconde maison pour moi. »

Pascal Wehrlein devra quant à lui prouver à ses patrons qu’il mérite véritablement d’être prolongé chez Sauber.

« J’ai hâte d’être au Grand Prix de Malaisie. Comme pour Singapour, les températures et l’humidité sont assez élevées, donc ce sera difficile physiquement pour gérer la chaleur dans la voiture, et techniquement pour gérer les pneus. La météo imprévisible est un autre aspect particulier de ce week-end. Après la Malaisie, nous nous rendons au Japon. Je suis excité d’y retourner. Les fans à Suzuka sont des vrais amateurs de course auto, donc c’est d’autant plus amusant de courir là-bas. »