Charles Leclerc va profiter de la tournée américaine de la F1 (à Austin puis à Mexico) pour se familiariser plus encore avec l’écurie Sauber. Le Monégasque, tout juste titré en F2, remplacera Pascal Wehrlein puis Marcus Ericsson le vendredi matin. Un pas de plus vers une prochaine titularisation ?

En attendant, Marcus Ericsson, sous pression, essaiera au moins de profiter de la bonne ambiance qui règne au Texas.

« C’est toujours très amusant de se rendre à Austin. C’est une course formidable, une piste intéressante. Selon moi, c’est l’une des meilleures nouvelles pistes au calendrier. La ville d’Austin a beaucoup à offrir, et c’est d’autant plus de plaisir. Tout de suite après, nous nous rendons à Mexico, un autre week-end formidable de course. Les fans nous encouragent toujours beaucoup, ce qui rend l’ambiance très spéciale. J’ai hâte d’être de retour dans la voiture et d’en tirer le maximum lors de ces deux courses. »

Pascal Wehrlein espère lui autant impressionner Sauber que Williams lors de ces deux courses – l’Allemand vise un baquet à Grove, mais la concurrence de Robert Kubica et de Paul di Resta se fait aussi sentir.

« J’ai hâte d’être à Austin, une ville qui vibre, avec de la personnalité. La piste est difficile, mais en même temps amusante, en particulier en raison de la large variété de virages rapides et lents. Il y aura aussi des événements tout autour du Grand Prix, ce qui rendra l’expérience formidable pour les fans. De même, pour le Grand Prix du Mexique, j’apprécie l’ambiance autour du circuit, et les fans sont très passionnés. Le dernier secteur est en particulier impressionnant, ce qui donne l’impression de conduire dans un stade. »