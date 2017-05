Sauber a signé un contrat avec Honda pour 2018 et au delà, et Marcus Ericsson devrait encore faire partie du projet de l’écurie suisse puisqu’il apporte indirectement (via ses partenaires) un grand soutien financier à l’équipe.

"Je pense qu’en y réfléchissant, pour le moment, ce n’est pas la meilleure décision car Honda rencontre des difficultés mais je pense à long terme pour l’équipe" tempère le Suédois. "Je pense que ça peut être une décision très intelligente car je suis sûr que Honda réussira, tôt ou tard, à se reprendre. Pour le moment, ce n’est pas la meilleure décision, mais nous verrons".

"Nous avons un autre moteur pour le moment et nous devons faire au mieux cette saison et nous concentrer dessus. Comme chaque équipe, nous réfléchirons ensuite à la saison prochaine et nous nous concentrerons sur le développement de la saison prochaine mais pour le moment, nous ne pensons qu’à la saison actuelle".

De même que Sauber ne se penche pas encore sur la saison 2018, Ericsson maintient le cap sur la saison actuelle car c’est avec de bons résultats qu’il s’assurera une présence en Formule 1 pour la cinquième saison.

"Je n’ai un contrat que pour cette année donc je devrai attendre, mais comme je l’ai dit, je pense que l’équipe a pris une bonne décision à long terme. A court terme, il faudra voir les performances de Honda jusqu’à la fin de saison afin de voir ce que pourra faire Sauber l’année prochaine".

"Me concernant, la concentration est intégralement sur cette saison. Nous avons un moteur Ferrari et nous devons en tirer le meilleur parti, développer la voiture et essayer de signer de bons résultats" conclut-il.