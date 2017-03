Marcus Ericsson affirme que sa Sauber est aujourd’hui plus agréable à piloter que cet hiver à Barcelone, mais son équipier Pascal Wehrlein cherche encore les bons réglages pour le circuit très particulier de Melbourne.

"Globalement, ce fut une bonne journée pour nous," affirme Marcus Ericsson. "Nous n’étions pas très contents de l’équilibre de notre voiture lors de nos essais de Barcelone, mais après avoir analysé les données, nous avons fait un pas en avant. Je me sens bien plus à l’aise au volant de la voiture ici à Melbourne. Nous avons beaucoup roulé aujourd’hui avec les différents pneumatiques et c’est donc un bon début de week-end."

Pascal Wehrlein est moins heureux. "Je ne suis pas totalement satisfait de ces premières séances. Nous sommes toujours à la recherche des bons réglages, mais ce qui est positif, c’est que nous avons désormais une grande quantité de données à analyser. Nous allons maintenant nous concentrer sur la suite afin de faire mieux."