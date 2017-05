Sauber a eu chaud hier à Monaco avec l’abandon de Pascal Wehrlein au Portier, à Monaco.

Heureusement l’Allemand a fini par s’extraire sans blessures apparentes de sa voiture, retournée sur le côté suite au choc avec Jenson Button. Wehrlein devra cependant passer des examens dans la semaine afin de contrôler que son dos et ses vertèbres vont bien, puisqu’il a été fragilisé à ce niveau lors de son accident à la ROC en janvier.

Une fois la course relancée, il ne restait plus que Marcus Ericsson en course. Mais le Suédois est directement sorti de la piste.

"On peut dire que ça a été un week-end très difficile pour nous, du début jusqu’à la fin. Je suis premièrement heureux que Pascal s’en soit bien tiré, c’était impressionnant de voir sa voiture comme ça, le long du rail," commente-t-il.

"Je pense que ma course était honnête en termes de rythme par rapport à la performance que nous avons ce week-end. Malheureusement nous étions derrière tous les autres."

Concernant son abandon, il n’y a pas de mystère.

"Sous le régime de la voiture de sécurité, mes pneus sont devenus froids mais mes freins ont surchauffé. J’essayais de baisser leurs températures mais les pneus devenaient encore plus froids. Au moment du restart, la combinaison des deux a fait que j’étais comme sur de la glace pour tenter d’arrêter la voiture à Sainte Dévote. Je n’ai pas pu empêcher le contact avec les barrières."

Monisha Kaltenborn, la directrice de l’équipe, conclut évidemment que "c’est un week-end très décevant pour nous."

"Nous avons eu des problèmes dès le jeudi, avec les pneus et la voiture, nous n’avons pas été capables de résoudre cela techniquement. Et si la performance n’est pas là, aucune stratégie ne peut vous sortir de là. Nous sommes toutefois heureux de voir qu’il n’y a rien eu de sérieux pour Pascal, et déçus de ne pas avoir Marcus au moins finir cette course."