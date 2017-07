Frédéric Vasseur a pris ses fonctions de directeur de l’équipe Sauber le 17 juillet, au lendemain du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le Français est donc apparu pour la première fois dans la tenue officielle de l’équipe suisse hier, dans le paddock de la Hongrie.

Ses débuts ont commencé par une première décision choc : la rupture du contrat négocié avec Honda par Monisha Kaltenborn et la signature d’un nouveau contrat de plusieurs années avec Ferrari, annoncée ce matin.

Pour Marcus Ericsson, l’un des pilotes, l’arrivée de Vasseur "est une bonne nouvelle".

"Comme je l’ai déjà dit, je pense que Fred est une personne vraiment respectée dans le paddock et qu’il a accompli beaucoup de grandes choses en sport automobile. Je ne le connais pas encore très bien, mais je me suis rendu directement à Hinwil juste après Silverstone pour discuter avec lui et oui, j’ai vraiment eu une bonne impression en parlant avec lui."

"Il a quelques bonnes idées concernant la restructuration de l’équipe dans le futur, mais je pense que, l’un dans l’autre, c’est une bonne nouvelle pour l’équipe que de pouvoir compter sur lui."

"Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent en ce moment. Nous avons aussi quelques évolutions sur la voiture pour ce week-end, ce sont des moments excitants pour Sauber."