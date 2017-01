Marcus Ericsson compte poursuivre son récent changement d’approche cette saison et davantage travailler sur les réglages lors des essais libres qu’il ne l’a fait jusqu’à présent.

Le Suédois s’est rendu compte au cours de l’année 2016 qu’il ne fallait pas tout miser sur les chronos lors de ces séances de travail.

"C’est vrai... Quand j’ai commencé en Formule 1, j’ai toujours essayé d’aller le plus vite possible dans chaque séance. Et si je n’y arrivais pas j’étais frustré , je surpilotais. Maintenant, depuis peu, je prends chaque séance d’essais libres comme une préparation à 100% pour les qualifications et la course," explique Ericsson.

"Je me concentre maintenant seulement sur les réglages et l’exploration des diverses directions que nous pouvons prendre. Ensuite j’utilise ces informations afin de faire les meilleurs choix pour les qualifications et la course. Cela a vraiment fait une grande différence pour moi. Vous voyez, il n’est jamais trop tard pour apprendre."

Le pilote Sauber espère bien mettre à profit ces enseignements pour enfin quitter les fonds de grille.

"C’est mon objectif, bien sûr. Je sens que je me suis beaucoup développer en tant que pilote depuis que je suis en Formule 1, ces deux dernières saisons. Mais je n’ai pas encore été à bord d’une voiture qui me permet de le montrer totalement. J’espère donc vraiment que nous pourrons être dans le milieu du peloton cette année afin de nous battre de manière régulière pour les points."

Comme sa directrice, Monisha Kaltenborn, Ericsson pense que les nouveaux règlements 2017 constituent une belle chance pour Sauber de repartir du bon pied.

"Il est évident que, du côté de la voiture, nous ne pouvons pas retenir grand chose de 2016. Mais nous pouvons au moins nous appuyer sur le bon élan de notre 2e partie de saison. Il n’y a pas un adage qui dit que le succès est aussi une question d’état d’esprit ? Mais, comme vous le dites, il y a de grands changements dans le règlement pour cette année, ce qui signifie que tout le monde repart d’une feuille blanche. C’est une bonne chose pour, j’en suis certain."