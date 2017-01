Marcus Ericsson aura affaire chez Sauber cette saison à un coéquipier sûrement bien plus coriace que Felipe Nasr. Pascal Wehrlein, le prometteur pilote allemand, ancien champion de DTM et ancien pilote Manor, a en effet été placé par Mercedes dans l’écurie suisse.

La concurrence au sein de son équipe augmente, mais le Suédois se satisfait déjà de l’apport bénéfique que pourra apporter Pascal Wehrlein.

« Je pense que c’est une nouvelle formidable pour moi et pour Sauber » s’est-il en effet réjoui. « Pascal est un pilote très rapide et respecté, avec un CV formidable. Je pense que nous pouvons réellement nous faire progresser tous les deux, de même que l’équipe, donc j’ai hâte de commencer cette saison formidable. »

« Honnêtement, je le tiens en haute estime. Il a gagné le championnat DTM et fait partie de la famille Mercedes depuis longtemps, donc ils semblent croire beaucoup en lui. Bien sûr, mon but est de le battre – quoi d’autre ? Et je m’attends à un rude combat. Mais c’est exactement ce dont j’ai besoin pour performer à mon meilleur. »

Marcus Ericsson est optimiste sur un plan personnel. Il l’est également pour Sauber, grâce à l’argent frais apporté par les nouveaux propriétaires de Longbow Finance. L’écurie suisse peut ainsi envisager un avenir plus serein.

« Cela prend vraiment du temps, mais je pense qu’il est clair que si vous regardez notre deuxième moitié de saison dernière, nous avons réellement fait de grands progrès. Et l’objectif, bien sûr, est de continuer ainsi en 2017. Nous avons aussi des gens formidables qui ont décidé de rejoindre l’équipe ces deux derniers mois, et cela fait de même la différence. Donc finalement, nous sentons que nous sommes sur la bonne voie. Et avec deux jeunes pilotes affamés dans les cockpits, nous devrions être sur une bonne lancée. »