Grâce au rachat de l’écurie par Longbow Finance, et l’obtention in extremis de la 10e place au championnat des constructeurs à Interlagos, Sauber a probablement évité la faillite pure et simple. Les retards de paiement, le gel du développement technique, les licenciements, sont ainsi de l’histoire ancienne du côté de l’écurie suisse.

« C’était très important » a ainsi confié Marcus Ericsson à propos du rachat de l’écurie – on dit d’ailleurs que derrière Longbow Finance se cacheraient des proches soutiens du Suédois.

« Avant l’arrivée des investisseurs, l’équipe était un peu en mode survie depuis deux ans, et c’était un problème pour le développement, bien sûr. Maintenant, nous pouvons à la place nous concentrer sur la recherche de la performance » se félicite-t-il.

Sauber bénéficie déjà d’installations remarquables pour une écurie privée. L’arrivée d’argent frais permettra donc de les employer à plein régime. « Je pense que l’équipe a les infrastructures, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent de tous les domaines du monde du sport automobile, donc je crois qu’il peut y avoir de grandes améliorations l’an prochain. Bien sûr, vous ne savez jamais ce qu’il se passera en F1, mais c’est ce que je crois. »

Marcus Ericsson disputera en 2017 sa 3e saison d’affilée avec Sauber. Contrairement à Felipe Nasr, en délicatesse financière avec ses sponsors, il a d’ores et déjà assuré son avenir avec l’écurie suisse, et s’en réjouit tout particulièrement.

« Comme toujours, cela prend quelque temps, et ce n’était pas un secret de mon côté : nous recherchions et explorions aussi d’autres options, comme toujours, pour trouver ce qui est le mieux pour moi. Au fur et à mesure de la saison, l’option Sauber est devenue de plus en plus solide, avec l’arrivée de nouveaux employés, avec le développement apporté à la voiture de cette année, mais aussi si on considère le futur de l’écurie. Pour moi, en tant que pilote, vous connaissez tout le personnel, vous vous sentez à la maison avec eux, avec toute l’équipe, donc c’est un sentiment sympathique ».