Hier, Sauber a diffusé une vidéo promotionnelle tournée sur le circuit de Barcelone, dans laquelle Marcus Ericsson a pris le volant de la nouvelle C36 à moteur Ferrari.

Bien que ce roulage soit limité en temps et en performance, le Suédois se montre positif après ce premier galop au volant d’une monoplace répondant au règlement 2017.

« C’est une bonne première impression » explique Ericsson. « Ces règles sont intéressantes, la voiture est visuellement agressive avec les pneus larges et les dimensions plus importantes, donc ma première impression est bonne ».

Après une campagne 2016 désastreuse lors de laquelle il n’a pas marqué un seul point, le Suédois espère rebondir et se battre en milieu de peloton afin de pouvoir enfin prétendre à ses premiers points en Formule 1.

« Il est très difficile de viser un résultat quand on ne sait pas où l’on se situe face à la concurrence. En tant qu’équipe, nous voulons être de retour au milieu du peloton et nous battre régulièrement pour les points. Nous voulons d’abord nous établir durablement à cette place et viser les points ».

Lors de la première semaine d’essais, à partir de lundi, il partagera certainement la C36 avec Antonio Giovinazzi puisque Pascal Wehrlein, son nouvel équipier, est au repos suite à son accident lors de la Race of Champions à Miami.