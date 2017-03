Rejoignant l’avis de Romain Grosjean, exprimé hier après sa journée d’essais, Marcus Ericsson pense que les erreurs lors des départs seront bien plus nombreuses cette saison suite aux légères modifications apportées au système de départ.

"Je pense que ce sera plus compliqué car il sera impossible pour les équipes de nous aider avec les outils qu’elles avant et qui nous permettaient d’être plus constants sur les départs" précise le Suédois. "Maintenant, on a un embrayage linéaire et l’on doit simplement jouer avec l’accélérateur et le sentir nous-mêmes".

Le pilote Sauber est content de ses essais de départ à Barcelone mais craint qu’avec la pression des week-ends de Grands Prix, il soit plus facile de rater le point de patinage idéal.

"J’ai trouvé cela très dur au début, nous avons ensuite fait un grand nombre d’essais et je me sens plus à l’aise. C’est nettement moins évident qu’avant, il y a de grandes chances que les pilotes fassent des erreurs car nous n’aurons aucun système sur lequel nous appuyer. Cela ne dépend que des mouvements de nos mains et de nos pieds".

Et de confirmer, à l’instar de Grosjean, que la marge d’erreur serait minime : "C’est une question de millimètres. Avant, on disposait d’une grande plage d’utilisation pour relâcher la voiture et on prenait un bon départ, mais c’est fini. C’est très facile de lâcher trop vite ou de ne pas assez lâcher".

"Réussir cela au bon moment dépendra aussi du niveau d’adhérence de la piste, qui change d’un circuit à l’autre, de chaque composé de pneus, et ce sont toutes les choses qui rendront difficiles la régularité dans les départs. Je pense que nous verrons des pilotes faire des départs fantastiques, tandis que d’autres rateront le leur, et ce sera l’inverse la semaine suivante. Ce sera très difficile d’être régulier, et je crois que c’était le but de nous compliquer la tâche".