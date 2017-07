Honda a apporté en Autriche la spécification moteur qui avait été validée à Bakou, la troisième de la version 2017, et les performances ont été encourageantes lors des premiers essais sur le Red Bull Ring.

Eric Boullier reste mesuré quant au changement apporté : "C’est juste une évolution du moteur. Il y a nettement plus de performance à en tirer et nous pouvons aller plus vite, nous avons plus de puissance à utiliser et une meilleure utilisation du moteur possible. C’est un pas en avant, quand on le compare aux versions précédemment utilisées".

Le directeur de McLaren F1 assure en tous cas que son équipe et Honda sont sur la bonne voie.

"C’est déjà un projet sur trois ans. Nous avons eu quelques contretemps au début de cette saison, mais nous nous retrouvons de nouveau sur la voie que nous empruntions avant cela".

De quoi éviter une séparation avec les Japonais ? Les prochaines semaines le diront...

En dépit des difficultés rencontrées depuis trois ans en Formule 1, McLaren continue de se restructurer et englobe désormais toutes ses activités, qu’elles concernent sa production de voitures de route ou la F1, sous la même entité. Maintenant que cette restructuration est effectuée, des mouvements pourraient-ils avoir lieu à la tête de l’équipe ?

"Ron Dennis était le patron de McLaren Technology Group. McLaren a plusieurs entreprises sous sa bannière et je ne sais pas vraiment si un directeur pourrait être nommé, je ne sais pas si je dois en être inquiet ou agacé. J’ai la licence de la FIA pour être directeur d’équipe, et je pense que le rôle a changé depuis quelques années".

"Dans notre cas, il y a une séparation entre les parties techniques et commerciales. Zak Brown est responsable de la partie commerciale et moi de la partie sportive et technique".