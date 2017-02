Eric Boullier sera encore le directeur des opérations lors des week-ends de course pour McLaren et pour lui, l’enjeu de cette saison et du changement de règlement est important puisque depuis son arrivée, jamais McLaren ne s’est retrouvée dans une bonne position.

« Nous sentons le progrès et le changement au sein de l’équipe » déclare Boullier. « Les règles de cette année offre un nouveau départ et une grande chance pour nous puisque nous pourrons faire des progrès grâce à un ensemble châssis-moteur nettement amélioré, et nous espérons réduire l’écart face à nos rivaux ».

« L’ajout de couleur orange renforce cette impression de changement, mais ce sont surtout les détails techniques de la MCL32 qui m’impressionnent. C’est le résultat d’un travail acharné, le châssis est incroyablement pointu et le moteur a lui aussi progressé. Quant à notre duo de pilotes composé de Fernando et Stoffel, il fait déjà des miracles. Nous sommes à la croisée des chemins et notre relation avec Honda commence à porter ses fruits, nous nous entendons très bien et je pense que nous avons tous hâte de voir ce que nous pouvons accomplir ».

Et de souligner les effets de la nouvelle règlementation : « En 2017, l’homme et la machine seront poussés à leurs limites tant sur les vitesses de passage que lors des freinages. Tous nos partenaires techniques ont fait un travail incroyable mais je veux surtout mentionner Akebono, l’un de nos partenaires historiques, qui a développé un tout nouveau système de freins pour faire face à la charge plus intense que subiront Fernando, Stoffel et la MCL32 ».