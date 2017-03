Après seulement deux journées, certes catastrophiques, les rumeurs d’un divorce entre McLaren et Honda ont commencé à faire surface et certaines ont même poussé l’idée plus loin en envisageant qu’une séparation pourrait avoir lieu avant le début de la saison.

Se voulant rassurant à ce sujet, Eric Boullier a tenu à clarifier la situation : "Notre relation avec Honda est très bonne. Nous sommes heureux de ce mariage mais on doit le faire fonctionner".

Continuant l’analogie du mariage, le Français a reconnu que tout n’est pas simple et que parfois, "des assiettes sont jetées" au sein du garage. Une déclaration qui n’arrêtera peut-être pas les rumeurs tant les difficultés sont encore présentes alors que débute la troisième année de collaboration entre les deux entités.