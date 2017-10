Pierre Gasly ne participera pas au Grand Prix d’Austin de ce week-end. Toro Rosso et Honda préfèrent le voir jouer le titre en Super Formula, mais pas de panique : le Français finira bien la saison au sein de la petite Scuderia (aux côtés de Daniil Kvyat… ou de Brendon Hartley).

C’est donc du Japon que Pierre Gasly a tenu son dernier journal de bord, après s’être reposé en France le week-end dernier.

« C’était vraiment incroyable pour moi d’être appelé pour courir en F1 » reconnaît, avec plus de recul, Pierre Gasly. « J’étais vraiment excité, j’ai essayé de dormir le lundi soir, même si j’étais vraiment excité. C’était vraiment une bonne nouvelle quand j’ai eu la confirmation. J’étais vraiment heureux d’avoir finalement la récompense de tout ce dur travail. »

« La Malaisie était un week-end si fou, il y avait tant de choses à connaître avant le Grand Prix, pour apprendre les procédures de bases. Bien sûr j’avais déjà testé avec Red Bull, mais Toro Rosso, c’est une équipe différente avec des gens différents, des ingénieurs différents, une voiture différente. C’était fou ! »

Après cette première expérience jugée « positive » par le champion de GP2, même s’il reconnaît une « marge d’amélioration », est venu le temps de disputer le Grand Prix… du Japon, à Suzuka, où il avait déjà couru en Super Formula.

« Dans l’ensemble Suzuka était un peu plus difficile pour nous en termes de performance. Je ne suis pas senti aussi à l’aise dans la voiture qu’en Malaisie, donc c’était un peu étrange. Nous avons su pourquoi pendant la course, un petit peu, mais c’était trop tard. Nous n’avons pas tiré le maximum de chaque session, comme en qualifications, par exemple. Donc j’étais un peu déçu après les qualifications. »

« Ensuite en course c’était de nouveau positif, j’ai réussi à rester avec les deux Haas, qui étaient plus rapides que nous dans l’ensemble. Après cela, je rattrapais Felipe Massa pour la 10e place, donc je pense que nous visions les points, mais j’ai eu un gros blocage de roues parce que j’ai souffert avec mes pneus durant presque toute la course… Et nous avons fait un second arrêt. Nous avons fini 13e ; nous aurons pu mieux faire, nous n’avons pas tiré le maximum de la course, mais dans l’ensemble je pense qu’il y a du positif à en retirer, des choses prometteuses pour les prochaines courses. En termes d’expérience, c’est assez énorme et vraiment positif, je me sens toujours de plus en plus à l’aise dans la voiture, de plus en plus confiant à chaque tour, donc cela va dans la bonne direction. »

En dépit de ces quelques éléments de frustration, Pierre Gasly a tout simplement adoré sa nouvelle vie de pilote de F1.

« Pour ma première expérience en F1, comme pilote officiel, c’est probablement encore plus fou que ce que je pensais. Vous êtes si occupé pendant le week-end, c’est vraiment intense. Et ces voitures sont aussi incroyables à conduire, elles sont super rapides, en particulier durant le premier secteur de Suzuka. »

« J’ai aussi couru avec des gars que je regardais il y a 10 ans à la TV. Je regardais toutes les courses avec Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen… C’était assez fou, mais une fois que vous êtes pilote, dès que les lumières rouges s’éteignent, vous ne pensez plus qu’à la performance, et vous ne pensez plus vraiment aux pilotes contre qui vous courez. C’était assez spécial d’être avec eux tout de même. J’en ai bien profité. »

Avec des étoiles plein avec les yeux, Pierre Gasly est de retour en Super Formula pour jouer le titre. Même si l’enjeu est grand, la F1 ne manque-t-elle pas ?

« C’est toujours excitant de se battre pour un championnat. Nous sommes en bonne forme, je me sens bien dans la voiture, nous devrions être rapides à Suzuka, je l’espère. Ce ne sera pas facile puisque Hiroaki Ishiura [son concurrent] était rapide aussi lors de la première course à Suzuka. Mais nous aurons notre chance si nous n’avons pas de problème. »