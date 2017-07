Raymond Vermeulen, le manager de Max Verstappen, adressait hier un message à Red Bull : la « patience » de son jeune protégé pourrait être bientôt poussée à bout s’il ne dispose pas d’une voiture capable de jouer les victoires…

C’est aujourd’hui au tour du père de Max, Jos, de tirer la sonnette d’alarme. S’il assure qu’un départ pour Ferrari, en 2018 ou en 2019, n’est pas d’actualité, Jos met tout de même une fois de plus la pression sur Red Bull.

« Max veut devenir un champion et il fera tout pour gagner. Pour le moment, il n’a pas une telle opportunité, mais il met à profit cette année pour devenir plus fort. »

« L’an prochain, nous savons clairement quels sont nos buts. Nous voulons gagner, et si cela n’arrive pas, la situation deviendra plus compliquée. Pour le moment, Max ne peut rien faire. Il fait tout bien, et il se sent bien dans sa peau. Mais il veut simplement gagner. »

« C’est ce que vous remarquez à propos de Max. Sa déception de ne pas pouvoir gagner. C’est pourquoi il a eu quelques problèmes. Avant, il n’avait jamais fait l’expérience de ça : ne pas gagner. »

Entre les lignes, Jos Verstappen prévient donc Red Bull : si la voiture n’est pas non plus compétitive l’an prochain, un transfert sera sûrement à l’ordre du jour.