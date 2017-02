Depuis 1992, le Centre Technique de Whiteways abrite une équipe de F1. Niché sur une ancienne carrière située entre les villages d’Enstone et de Middle Barton, il a successivement été l’hôte de Benetton, de Renault, de Lotus et de Renault Sport Formula One Team.

Dans la dynamique du retour de Renault en Formule 1 l’année 2016 a marqué le début d’une transformation majeure du site d’Enstone pour accroître son potentiel.

Dans ce cadre, cinq projets sont en cours de réalisation. Quatre sont bien avancés dans leur phase de construction et le dernier débute tout juste.

Le premier vise à accueillir deux nouvelles machines d’usinage au sein d’un tout nouveau bâtiment de 260 m2 pour près de neuf mètres de haut. Ces outils ultramodernes sont nettement plus grands que les précédents. Ils permettront d’augmenter la taille des pièces usinées tout en améliorant considérablement la précision.

Un bâtiment en construction hébergera deux cabines de peinture et de préparation, afin de rapatrier cette activité en interne comme souhaité. On y retrouvera également une zone de stockage de 252 m2 pour l’équipe de course.

Le troisième projet concerne le département aérodynamique, qui dispose désormais d’un espace agrandi de près de 50%. En conséquence, le prototypage rapide a été déplacé vers un autre étage, rénové pour l’occasion. Cela a permis une augmentation significative du nombre d’imprimantes 3D et de fraiseuses cinq axes utilisées par le département soufflerie.

Beaucoup d’investissements « invisibles » ont également été réalisés sur la soufflerie, outil crucial dans le développement, afin d’améliorer sa précision et d’établir de meilleures corrélations entre les chiffres de la soufflerie et le verdict de la piste.

Le quatrième projet est la création d’une grande salle des opérations, au cœur du bâtiment principal. Cette installation permettra une connexion optimale entre l’usine et le circuit pendant les Grands Prix et par conséquent une meilleure exploitation de la monoplace. Située tout près du lieu de conception de la R.S.17, cette salle disposera d’un espace pour des invités privilégiés, qui pourront s’immerger dans la course telle qu’elle est vécue à Enstone. Cette nouvelle entité devrait être mise en service dès le début de la saison.

Le dernier projet consiste en l’agrandissement du bâtiment principal. Deux étages de 840 m2 permettront une réorganisation complète, l’optimisation des capacités de production ainsi que l’augmentation du personnel dédié à la fabrication et à la conception.

Le dénominateur commun de ces projets réside dans la volonté de créer des environnements de travail positifs, avec un maximum de lumière naturelle, un éclairage LED à haut rendement énergétique et de nouveaux systèmes modernes de ventilation et de chauffage.

Parallèlement, un vaste programme de rénovation est en cours pour la quasi-totalité des départements existants. Ainsi, toutes les machines-outils (fraiseuses cinq axes et tours) ont été entièrement renouvelées pour améliorer la capacité de fabrication.

À l’extérieur, un nouveau parking est en cours d’aménagement pour gérer le nombre croissant d’employés et de visiteurs. Prévu pour l’automne 2017, le nouveau restaurant du personnel est également très attendu !

Enfin, de nombreux petits investissements ont été effectués dans tous les secteurs de l’entreprise, dans l’intérêt collectif et individuel. Parmi ceux-ci figurent de nouveaux ordinateurs portables, de nouveaux postes de travail, un nouveau module de calcul CFD permettant des analyses aérodynamiques plus rapides, sans oublier les améliorations apportées aux équipements d’essais non destructifs pour une précision accrue.

« Nous avons été les témoins d’une forte consolidation de nos installations au cours des neuf derniers mois », résumait Bob Bell, Directeur de la Technologie F1. « D’ici fin 2017, la majorité du site aura profité d’améliorations ou de nouveaux bâtiments. »

« Les nouvelles installations sont rapidement mises en place et les autres sont mises à jour. C’est un aspect essentiel dans notre quête vers le succès en piste. »