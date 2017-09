Williams essaie à tout prix de ralentir sa descente dans la hiérarchie et après plusieurs courses difficiles, il était important de relever un peu la tête. Bien que les circuits rapides ne semblent plus être ses terrains de jeu favoris, la monoplace donne toutefois l’impression de pouvoir viser les points.

"C’était un bien meilleur vendredi que celui des courses précédentes donc je suis très optimiste quant au fait que la voiture puisse être compétitive ici, par rapport aux courses précédentes" explique Massa. "Nous avons essayé différentes options de carrosserie et différents ailerons et nous avons fait de nombreux tours avec les pneus et j’espère que tout se passera bien afin de vivre un bien meilleur week-end".

Lance Stroll était un peu loin de son équipier mais sent un meilleur week-end se profiler que les précédents : "Nous sommes bien plus compétitifs et il semblerait que ce week-end s’annonce meilleur. Ma journée a été bonne mais j’ai fait un tête à queue dans mon tour le plus rapide, ce qui était frustrant, et je n’ai pas pu signer de temps avec les pneus super-tendres. Cependant, tout se passe bien et j’espère que nous dirons la même chose demain. Je pense que nous pouvons être proches de la Q3 si nous n’y sommes pas, et nous devons simplement réussir à faire au mieux".

Paddy Lowe confirme que la manche italienne s’annonce moins catastrophique que Spa, là où Williams a été prise par surprise par un manque de performance énorme.

"Nous avons pu réussir nos deux séances d’essais sans aucun problème, en essayant différentes configurations aérodynamiques, et les deux pilotes ont été satisfaits de l’équilibre de la voiture. Le rythme semble bon pour les qualifications, autant que pour la course et ce sera une qualification intéressante, comme ça l’est toujours à Monza. Le vendredi nous a rarement porté chance récemment et c’est bien d’en avoir un qui se passe comme prévu".