Jolyon Palmer a terminé à une demi-seconde seulement des points au Grand Prix d’Autriche en finissant 11e pour la troisième fois de la saison. Auteur d’un mauvais départ, Nico Hülkenberg s’est classé 13e.

Lancé à la poursuite de Lance Stroll pour une longue partie de la course, Jolyon ne trouvait pas l’ouverture tandis que Nico, 11e sur la grille, avait rétrogradé en raison du déclenchement du système anti-calage de sa monoplace. Renault F1 se dirige désormais vers Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

"Nous sommes partis 16e pour finir 11e une troisième fois, à nouveau avec les points à notre portée ! Durant plus de quarante tours, j’avais Lance Stroll dans le viseur sans pouvoir le dépasser. C’était frustrant. Je dois mettre l’accent sur de meilleures qualifications, mais le rythme semblait en progression tout au long du week-end. Il y a donc des points positifs à retirer. Ma course à domicile sera la prochaine. Silverstone est un beau tracé que j’affectionne avec ses nombreux virages rapides. J’espère qu’il s’agit du circuit qui me permettra d’entrer dans les points," commente Palmer

"C’était une course difficile. J’ai pris un mauvais envol, au point de déclencher le mode anti-calage qui actionne l’embrayage pour prévenir tout arrêt du moteur tant l’adhérence est élevée sur la grille. C’était alors le début de la fin," ajoute Nico Hülkenberg.

"J’étais presque dernier avant le premier virage et il devenait dès lors évident que l’après-midi serait compliqué. Nous étions en difficulté avec les Supertendres qui surchauffaient, mais aussi avec l’équilibre et l’adhérence. Nous avons opté pour un passage anticipé au stand afin de chausser les Tendres, mais les leaders remontaient le peloton et deux drapeaux bleus m’ont fait perdre énormément de temps. C’était assez dur aujourd’hui. Nous devons examiner ce qui est arrivé et nous focaliser sur Silverstone."