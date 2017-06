Pensionnaire de l’écurie Mercedes, Lewis Hamilton a décroché la pole position du Grand Prix du Canada en signant hier le meilleur chrono jamais réalisé sur le circuit de Montréal, et ce grâce à l’usage des pneumatiques P Zero Violet ultra-tendres.

En 1:11.459, le triple champion du monde a effacé la marque de Ralf Schumacher, qui avait signé un 1:12.275 en 2004 avec sa Williams BMW à moteur V10.

Le pilote Ferrari Sebastian Vettel et son équipier Kimi Räikkönen (respectivement qualifiés aux 2e et 4e rangs) furent les seuls concurrents à franchir le cap de la Q1 avec les seules gommes super-tendres. Une enveloppe jusqu’à présent une seconde moins performante que l’ultra-tendre.

Les conditions ont été douces et sèches durant toute la séance qualificative, et les monoplaces chaussées dès la Q2 des seuls pneumatiques ultra-tendres. Une stratégie d’un arrêt aux stands devrait constituer la norme, mais deux pit-stops demeurent une solution à approfondir. Cela dépendra par exemple de l’évolution de la piste, qui n’a cessé de changer tout au long des qualifications.

"Nous avons assisté samedi au record du tour de Montréal, 1’’3 plus rapide que la pole position de 2016. Une performance que l’on peut qualifier de remarquable, dans la mesure où ce gain fut permis grâce à la seule motricité, les gros virages n’étant pas légion," note Mario Isola, responsable de Pirelli F1.

"Les chronos ont été extrêmement serrés, et nous en avions déjà eu un aperçu durant les EL3. Le challenge, ici, consiste à faire fonctionner en harmonie les enveloppes avant et arrière, ces dernières étant généralement plus sollicitées que les autres. Y parvenir fut la clé des qualifications. Nous devons toutefois souligner que la pole position n’a pas toujours été suivie d’une victoire au Canada… tous les scénarios sont donc possibles !"