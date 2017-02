Pour la deuxième fois en deux rallyes, l’heure est à la frustration chez Hyundai. Le sentiment de gâchis va continuer de dominer et le seul point positif, encore une fois, se nomme Dani Sordo qui termine une nouvelle fois à la quatrième place et assure le strict minimum pour le constructeur coréen.

"J’ai pris énormément de plaisir sur ce rallye avec quelques spéciales rapides à couper le souffle" déclare l’Espagnol. "Nous savions que notre objectif ce matin serait d’arriver à cette quatrième place afin de marquer des points importants, donc nous avons été prudents".

"Ces spéciales sont piégeuses et glissantes, donc il ne fallait pas faire d’erreurs. La Hyundai i20 Coupe est un bonheur à piloter, elle est très rapide. Nous devons poursuivre sur cette lancée régulière au Mexique pour viser le podium".

Comme au précédent rallye, Hayden Paddon n’a pas été en mesure de défendre ses chances, mais cette fois à cause d’un problème mécanique qui l’a contraint à rouler sans direction assistée pendant une demi-journée. Le Néo-Zélandais a essayé de trouver un bon rythme jusqu’à la fin du rallye et a sauvé un point dans la Power Stage.

"Ce n’était certainement pas l’un de nos week-ends les plus simples mais franchir la ligne d’arrivée permet de relâcher la pression. Les choses n’ont pas tourné en notre faveur mais nous avons profité de la dernière matinée pour faire quelques essais et il y a des choses que nous pourrons réutiliser lors des prochains rallyes".

"Nous avons attaqué un peu plus dans la Power Stage et terminer septième du rallye nous offre quelques points pour lancer notre championnat. Je suis positif au sujet de la voiture et de la direction dans laquelle nous allons" conclut Paddon.

En revanche, difficile de ne pas blâmer Thierry Neuville pour sa sortie dans la super spéciale hier soir. Le Belge grille une deuxième cartouche en deux rallyes, alors qu’il menait très nettement les deux. Si la sortie du Monte Carlo tenait autant à la malchance qu’à une petite erreur, celle d’hier est tout simplement impardonnable. Le Belge a sauvé trois points en signant le troisième temps de la Power Stage.

"Nous avons tout donné dans la dernière spéciale mais nous avons dû nous contenter de trois points au lieu des cinq que nous voulions" regrette-t-il. "C’était une spéciale très serrée avec 1.5s entre les trois premiers, le résultat global est une source de frustration".

"Je suis déçu pour toute l’équipe d’avoir perdu la tête de la course sur une petite erreur de pilotage. C’était un autre problème qui a eu de grandes conséquences au championnat, je suis certain que notre approche sur ce rallye était correcte jusqu’à notre sortie, mais notre potentiel est évident et nous devons passer à autre chose".

Michel Nandan, directeur de l’équipe, essaie lui aussi de trouver quelques points positifs après ce rallye, mais pointer à la troisième place du championnat constructeurs quand on possède la meilleure voiture est évidemment une grande frustration pour toute l’équipe Hyundai.

"Je suis sûr que ces deux rallyes nous serviront à renforcer notre caractère" relativise-t-il. "Il n’y a jamais de résultat garanti et nous devons travailler deux fois plus dur pour montrer ce dont nous sommes capables. Nos équipages ont déjà montré leur capacité à disputer le meilleur temps sur une spéciale, notre Hyundai i20 Coupe a démontré sa capacité à gagner en WRC et nous avons l’esprit combatif nécessaire".

"Les pièces du puzzle sont toutes là, nous devons juste faire tourner la chance, et de préférence dès le Mexique. De la part de tout le monde chez Hyundai, je veux envoyer mes félicitations les plus sincères à Toyota pour leur victoire historique ce week-end. Une chose est sûre après deux manches, le WRC est en pleine forme et sa compétitivité est au maximum, c’est la vraie chose que nous pouvons retirer de ce rallye".