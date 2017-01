Antonio Giovinazzi, le nouveau pilote de réserve de Ferrari, mériterait réellement un baquet en Formule 1 dès cette saison 2017.

C´est en tout cas ce que pense l´ancien propriétaire d´écurie Gian Carlo Minardi du pilote italien de 23 ans, qui a raté de peu le titre de champion de GP2 en 2016.

« Il est déjà digne de piloter en F1, il possède toutes les compétences qui permettent à un pilote de réussir dans les hautes sphères » assure Minardi.

« La bonne nouvelle est que Ferrari l´a pris ; la moins bonne nouvelle est qu´il n´a aucune garantie de faire beaucoup de kilomètres en dehors du simulateur, sur une vraie piste. Si j´avais encore mon écurie, il ferait certainement déjà ses débuts et recueillerait une expérience précieuse pour l´avenir. »

« Mais apparemment, en ce moment, il n´y a pas d´équipe plus petite qui peut lui donner cette opportunités, ou du moins il n´y a pas de place vacante. »

Ferrari aurait pu tenter de placer Giovinazzi chez Sauber mais la place semble déjà prise par Mercedes et Pascal Wehrlein.

Giovinazzi préfère lui voir le bon côté de son nouveau rôle, même s´il reconnaît que l´adrénaline inhérente aux courses va lui manquer en 2017.

« Mais je suis quand même heureux d´apprendre de nouvelles choses » déclare le jeune pilote. « La F1 est complètement nouvelle pour moi, bien qu´en vérité la voiture n´est pas si différente de celle de GP2. Je vais devoir comprendre tous les fonctionnements d´une équipe et de la voiture, m´entraîner dur et me préparer pour faire le grand saut. »