Sur l’autodrome de Sotchi, Renault F1 est entré pour la deuxième fois dans les points cette saison avec la solide huitième place de Nico Hülkenberg au Grand Prix de Russie.

Parti huitième, Nico a effectué un relais marathon de quarante tours sur ses pneus ultratendres de qualifications avant de chausser les gommes supertendres pour un sprint final de douze boucles pour la septième position face à Esteban Ocon.

"Je suis vraiment content de notre stratégie aujourd’hui. Il n’y avait plus grand-chose à tirer des pneus après ce premier relais, mais nous avons réussi ce que nous voulions faire. J’ai perdu des places au départ, donc nous avons laissé tout le monde s’arrêter avant nous tout en allant aussi loin que possible avec ce premier train. Je continuais d’attaquer et la voiture fonctionnait très bien. L’amélioration de la piste me permettait même d’être de plus en plus rapide. J’étais véritablement satisfait de notre rythme de course. Il nous reste du travail, mais nous avons clairement effectué un pas dans la bonne direction ce week-end."

La course de Jolyon Palmer prenait elle fin dès le deuxième virage. Le Britannique était, selon lui, la victime de Romain Grosjean, auteur d’une tentative de dépassement "trop ambitieuse" par-dessus le vibreur.

"J’ai pris un assez bon envol et il y avait une Sauber à l’extérieur au deuxième virage. Romain a alors effectué une manœuvre très ambitieuse en passant sur le vibreur à l’intérieur pour me dépasser. Je n’avais aucun endroit où aller en raison de la Sauber. Romain n’en était peut-être pas conscient, mais il a insisté, il m’a touché, et nous en sommes tous deux restés là. C’est vraiment dommage pour lui et moi. Je suis navré pour mon équipe qui a travaillé si dur sur la voiture ce week-end pour une course aussi courte. Il faut dorénavant remettre les batteries à zéro et les recharger avant Barcelone."