Valtteri Bottas n’a pas encore été confirmé pour la saison prochaine en dépit d’un début de saison très réussi. Troisième du championnat avec deux pole positions et deux victoires, le Finlandais s’est montré à la hauteur de la tâche après avoir été appelé en urgence pour remplacer Rosberg. Toutefois, l’absence de nouvelles ne l’inquiète pas outre mesure.

"Il n’y a pas encore de nouvelles et quand il y en aura, vous le saurez" assure-t-il. "Cela ne fait pas une grande différence, j’aborde ce week-end en n’y pensant pas. Comme je l’ai déjà dit, je suis habitué des situations de ce genre dans les dernières années, c’est toujours pareil et je ne vais pas y penser alors que nous commençons demain un nouveau week-end de course. Je me concentre sur mon pilotage et sur le résultat du week-end".

Lors des six dernières courses, soit depuis son abandon de Barcelone sur problème mécanique, c’est lui qui a marqué le plus de points, précisément huit de plus que Vettel et seize de plus que son équipier. Il reste d’ailleurs sur cinq podiums consécutifs, ce qui l’aidera forcément à être plus en confiance.

"C’est évidemment plus confortable, car j’ai débuté la saison dans une nouvelle équipe et un nouvel environnement, il y avait tant de choses à apprendre pour moi que je peux désormais faire mon travail. J’ai hâte de voir ce que donnera cette deuxième moitié de saison et je suis heureux de revenir à Spa".

"Nous sommes un peu plus confiants ici que nous ne l’étions, par exemple, à Budapest. Je pense que nous avons vu que la Ferrari est très forte sur les circuits qui demandent de forts appuis aérodynamiques. Elle n’a été mauvaise sur aucun circuit et nous ne pensons pas être favoris, mais nous sentons que nous pouvons être forts ici".

Bottas le reconnaît, les pneus devraient encore jouer un rôle important en Belgique et les températures basses qui sont attendues devraient un peu aider au bon fonctionnement et à la résistance des gommes tendres, puisque ce sont les trois composés les plus tendres qui ont été choisis.

"Je suis sûr que ce sera une autre bataille serrée et que grâce aux températures qui seront plus basses que l’an dernier, les pneus tendres peuvent être très bons. C’est toutefois difficile à prédire et nous verrons, une fois que nous aurons commencé les essais et vu comment fonctionnent les gommes. Mais je préfère toujours utiliser les pneus les plus tendres donc je suis heureux de cette décision" conclut le Finlandais.