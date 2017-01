Cette année, la F1 va faire sa petite révolution aérodynamique avec des voitures plus rapides en courbe et des pneus plus larges. L’objectif avoué est d’améliorer le spectacle, mais est-ce pour autant garanti ?

Pour l’ancien pilote Tyrell, Ligier, McLaren et Ferrari, Stefan Johansson, la F1 pourrait tout aussi bien faire mauvaise direction…

« Oui, nous aurons un style complètement nouveau de voitures, pour le meilleur ou pour le pire. Les voitures seront probablement bien plus belles, mais vont-elles être meilleures en tant que voitures de course ? Cela reste à voir. J’en doute fort personnellement. Nous sommes peu à peu arrivés, depuis quelques années, à une situation, d’abord en raison des designs des voitures avec ces ailerons avant incroyablement complexes, ensuite en raison de la quantité d’appui qu’elles produisent, où nous avons dû créer un système artificiel, le DRS, pour permettre aux F1 de dépasser, et cela, dans le but de rendre la course plus excitante ou intéressante. Ajoutez à cela que les pneus sont conçus pour être bien pires que ce qu’ils pourraient ou devraient être, toujours dans le but de pimenter le spectacle, avec une très courte durée de vie et très peu d’adhérence… »

« Et pourtant, nous ajoutons maintenant encore plus d’appui aux voitures, en supposant que tout cela est généré de l’arrière de la voiture, et non de l’avant, ce qui aidera pour diminuer les turbulences, bien sûr. Mais le fait est que les voitures sont déjà presque arrivées aux virages quand elles freinent, donc je ne vois pas comment ajouter une quantité significative d’appui nous aidera dans cette perspective. Les voitures seront littéralement sur des rails et il y aura encore moins d’opportunité de dépasser qu’actuellement. Quelqu’un pourrait ajouter que seuls les pilotes les plus courageux seront rapides. Mais c’est un non-sens complet selon moi. Tout le monde peut conduire une voiture avec beaucoup d’appuis, du moment que l’on est assez en forme pour supporter les forces-G. »

Au niveau de la hiérarchie générale, aura-t-on heureusement un peu plus de suspense avant chaque course ?

« Vous devez supposer que Mercedes maintiendra une forme d’avantage, mais quand il y a un reset complet de règlement comme celui-ci, il y a une opportunité pour quelqu’un d’autre de faire mieux que les autres, et cet avantage tend à demeurer pour un bout de temps, comme nous l’avons vu avec Mercedes ces dernières années. Il y a aussi beaucoup de changements au sein même de Mercedes pour la saison à venir. Rosberg est parti et Paddy Lowe, le directeur technique, est aussi apparemment sur le départ. J’ai le sentiment que Red Bull sera dans la position la plus forte pour défier Mercedes en 2017. Les moteurs se rapprochent tous les uns des autres chaque année, et nous pouvons supposer qu’au début de la saison prochaine, il y aura très peu de différence en termes de puissance entre les différents manufacturiers moteurs, donc l’accent sera davantage mis sur le châssis – et sur la façon dont on tire le maximum des pneus. »

« Les voitures auront bien plus d’appuis, et ce sera comme une nouvelle frontière pour les équipes, dans leur but de rechercher le meilleur package au début de la saison, et c’est pourquoi je pense que Red Bull sera très fort, comme ils ont déjà, semble-t-il, le meilleur châssis de 2016 – et il faut ajouter à cela le fait qu’Adrian Newey est de nouveau pleinement concentré sur son programme F1. »

« De plus, toutes les équipes qui auront une équipe B ou une équipe satellite – ou peu importe le nom que vous voulez leur donner – comme Red Bull avec Toro Rosso, Ferrari avec Haas, et Mercedes avec les équipes qu’ils soutiennent, auront probablement un avantage au début de la saison, comme ils auront quatre voitures ou plus pour collecter certaines données durant les tests hivernaux. »