Elfyn Evans met à profit la pause estivale pour analyser sa première moitié de saison décevante et tenter de redresser la barre dès le Neste Rally Finland (26-29 juillet).

Septième du classement général, le meilleur résultat d’Elfyn Evans cette saison n’est autre que sa deuxième place acquise au Vodafone Rally de Portugal en mai dernier.

Le pilote M-Sport Ford World Rally Team a donc décidé d’utiliser les six semaines de pause entre les rallyes d’Italie et de Finlande pour se remettre d’une première moitié de saison « mouvementée » en 2018.

« La pause nous offre un peu de temps », confie celui qui était monté sur le podium l’an passé en Finlande. « Après les quatre ou cinq derniers rallyes qui se sont enchaînés, nous avons l’occasion de nous poser pour voir où nous pouvons encore progresser dans tous les domaines. »

« Après nos mésaventures au Mexique et un copilote pigiste (Phil Mills avait dû remplacer Dan Barritt au Tour de Corse), la préparation entre chaque rallye a été assez mouvementée. Nous n’avons eu aucun répit, mais c’est une bonne chose de mettre ce temps à profit pour travailler avec M-Sport et essayer de progresser tous ensemble dans la deuxième partie de saison. »

La frustration du Gallois est d’autant plus grande que la Ford Fiesta WRC a affiché de belles performances lors des derniers rendez-vous.

« Nous avons vu que la vitesse était là au Portugal et au début de la Sardaigne », explique-t-il. « Nous ne sommes tout simplement pas parvenus à convertir cela en résultats. J’ai hâte d’arriver en Finlande avec un bon état d’esprit et la certitude de pouvoir me battre devant. Cependant, ce serait bien de voir l’arrivée cette fois ! »