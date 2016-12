Le champion FIA World Rallycross, Mattias Ekström, estime que le tour “joker” introduit en 2017 dans le Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme sera un régal pour les pilotes.

Le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA a entériné l’organisation d’un tour “joker”, inspiré du World RX, qui sera inscrit dans le prochain règlement sportif du WTCC, sous réserve de recevoir l’approbation finale des Commissions Sécurité et Circuit de la fédération internationale.

Imaginé afin de pimenter le spectacles des courses de Marrakech et de Vila Real, habituellement confrontées à un sévère manque d’action, le tour “joker” ne pourra être utilisé avant la troisième boucle, et sera mis en place après une inspection sécuritaire complète des deux circuits concernés.

S’exprimant récemment durant la conférence de presse des champions FIA, à Vienne la semaine dernière, Ekström confiait en connaissance de cause : “Le tour “joker” est l’une des plus belles inventions du sport automobile moderne lorsque les écarts – du moins aux avant-postes – sont serrés. Si vous êtes plus rapide d’un dixième de seconde au tour, c’est difficilement possible de prendre l’avantage. Le tour “joker”, lui, vous offre cette opportunité, ou au moins vous permet d’attaquer sans un contact physique, en courbe, avec votre rival. Cela ajoute du piment et vous pouvez même l’utiliser pour vous protéger, dans le cas, par exemple où vous le respectez tôt".

“Je pense vraiment qu’il devrait être appliqué dans toutes les compétitions automobiles, et pas seulement en WTCC. Les gens qui me sollicitent, pas spécialement experts en rallycross, trouvent cette règle intéressante. C’est naturel et ça doit pouvoir être également un succès dans d’autres catégories.”