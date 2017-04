Bernie Ecclestone a trouvé son favori pour la saison 2017. Même si Sebastian Vettel a gagné deux des trois premières courses, et même si l’Allemand s’entend très bien avec Bernie, l’ancien grand argentier voit plutôt Lewis Hamilton triompher sur sa Mercedes.

« Vettel est plus détendu et il a digéré le choc. Quand il est arrivé chez Ferrari, il pensait qu’il serait immédiatement champion du monde. Mais c’est le passé maintenant. »

« Cependant, Lewis sera champion du monde. Je serais heureux si c’était Vettel, parce que c’est un bon ami. Mais la situation va changer. Hamilton est extrêmement talentueux, et il semble plus détendu cette année, il semble prendre plus de plaisir. »

« Ces dernières années, il a toujours cru que Mercedes ne l’avait pas soutenu, parce que l’autre pilote était un allemand dans une équipe allemande. Bien sûr, c’était un non-sens, mais Hamilton ne pense plus cela maintenant, et il a moins de pression. »

Bernie Ecclestone écarte donc dès à présent Valtteri Bottas de la lutte pour le titre. Le businessman de 86 ans pense que Mercedes en a déjà fait de même…

« Je crois que Mercedes serait davantage contente si Lewis devenait champion du monde, simplement à cause de ce qui lui est arrivé l’an dernier » explique-t-il.

Bernie fait ici sans doute référence aux nombreux problèmes de fiabilité qui ont empêché Lewis Hamilton de se succéder à lui-même comme champion du monde.