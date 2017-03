Pat Symonds, l’ancien directeur technique de Williams, est maintenant libre de tout engagement en Formule 1.

Et le Britannique s’est confié sur certaines raisons qui ont poussé le sport à adopter des voitures plus rapides et plus difficiles sur le plan physique. L’une de ces raisons est assez étonnante !

"A mon avis, la possibilité d’aller cinq secondes plus vite au tour n’a rien à voir avec le spectacle. Je sais que l’idée vient de Bernie Ecclestone et elle est passée par le Groupe Stratégie. Il s’est senti insulté, à l’origine, qu’un pilote de 17 ans (Max Verstappen) puisse débuter en F1 et réussir," confie Symonds au quotidien sportif L’Equipe.

"Ils se sont dit que si les voitures allaient cinq secondes plus vite, elles seraient beaucoup plus difficiles à conduire et qu’un jeune pilote n’en serait pas capable."

"Mais les faits ont plutôt démontré le contraire. Et, en plus, je pense que c’est bien qu’un pilote de 17 ans arrive en F1. Si vous voulez attirer une audience plus jeune, il faut des jeunes pilotes."