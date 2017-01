Après avoir démenti le fait qu’il avait dans l’idée de créer un championnat parallèle à la Formule 1, Bernie Ecclestone a donné un nouveau signe démontrant qu’il accepte le fait d’avoir été remplacé à la tête du sport par Chase Carey.

Pour le Britannique de 86 ans, devenu président d’honneur (sans aucun pouvoir), il n’est pas question de partir du jour au lendemain. Et il honorera encore le paddock de sa présence... de temps en temps.

"Mon nouveau rôle de président d’honneur est un terme très américain. J’ai maintenant ce titre sans savoir vraiment ce qu’il signifie," déclare Ecclestone.

"Je me rendrai probablement sur des Grands Prix à l’avenir. Comme je l’ai dit, j’ai encore beaucoup d’amis en Formule 1 et si je veux me payer une place (VIP) dans le paddock j’ai assez d’argent pour le faire."

Ecclestone verra toujours son avocat, Sacha Woodward-Hill, concservé par Liberty, tout comme le directeur financier, Duncan Llowarch. L’ancien grand argentier ne pourra toutefois plus voir dans les paddocks son bras droit de toujours, Pasquale Lattuneddu.

Chase Carey a déjà répondu que Bernie Ecclestone sera "toujours cordialement invité à venir sur les courses, parce qu’il fait partie de la famille de la Formule 1", ajoutant que "nous espérons qu’il trouvera dans ce nouveau poste un moyen de continuer quelque chose qui soit gratifiant pour lui."