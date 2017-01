Après une année à faire ses armes en Formule 4, Mick Schumacher continue son ascension. Il va cette année entamer sa première saison en Formule 3 et, de ce fait, se rapprocher de plus en plus de son rêve de piloter en Formule 1.

Bernie Ecclestone pense que ce serait une chose formidable de voir le fils du septuple champion du monde Michael Schumacher rouler en Grands Prix.

« S´il est à peu près aussi bon que son père, pourquoi pas ? » déclare-t-il.

« Ce serait bien pour la Formule 1, si le nom de Schumacher pouvait de nouveau être représenté. Mais avant tout, cette nouvelle jeune génération de pilotes de course est divertissante. »

Le Britannique n´est pas le seul à suivre l´évolution du pilote allemand. Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, garde l´œil ouvert sur Mick Schumacher et a une excellente opinion du jeune homme.

« Mick est un gars génial et un excellent pilote » assurait-il. « Sa famille est naturellement proche de nous dans nos coeurs. Il a fait le bon choix en se concentrant sur la Formule 3 pour l’année à venir. Quand vous réussissez dans cette catégorie, beaucoup d’équipes de F1 en prennent note et la nôtre, Mercedes, en fera partie. »