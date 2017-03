Le bonus que reçoit la Scuderia Ferrari depuis plusieurs années est au centre d’un débat depuis que la décision a été prise, mais a également été traité en problème juridique par Force India et Sauber qui ont saisi la commission européenne pour dénoncer ces manquements.

Bernie Ecclestone est souvent accusé d’avoir accordé ce bonus à l’équipe italienne pour s’assurer qu’elle ne quitterait pas la Formule 1, puisqu’elle en avait fait la menace, et de l’avoir justifié par le fait que Ferrari est en F1 depuis la création du championnat.

"Qu’est-il arrivé initialement ? C’est très simple. Les anciens propriétaires, CVC, voulaient faire une offre publique et s’assurer, avant de le faire, que les équipes seraient là" explique Bernie Ecclestone.

"Quand nous avons étudié les équipes qui pourraient s’engager jusqu’à 2020, certaines étaient prêtes à signer mais avaient le risque de disparaître et quand les équipes du haut de tableau se sont engagées, Ferrari a fait comprendre qu’elle voulait une récompense pour les garanties amenées, et c’est ce qu’il s’est passé".

Ecclestone se montre toutefois lucide quant au fait que Ferrari pourrait quitter la F1 si la distribution des primes se voyait modifiée par Liberty Media, qui a racheté la discipline en fin d’année dernière.

"Quelqu’un m’a dit l’autre jour que depuis le début de la Formule 1, 70 équipes étaient passées dans notre discipline, et j’ai du mal à y croire. Mais vu la personne qui me l’a dit, ça doit être vrai. Tout peut s’arrêter, si quelqu’un énerve Ferrari, l’équipe pourrait partir. Mercedes pourrait gagner deux ou trois autres couronnes et se dire qu’il est temps de partir" conclut-il, fataliste.