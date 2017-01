Dietrich Mateschitz a affiché sa confiance pour la saison à venir mais Bernie Ecclestone doute de son côté que Mercedes pourra être vraiment battue en 2017.

Beaucoup de fans espèrent que la nouvelle réglementation redistribuera les cartes, notamment en faveur de Red Bull et Ferrari, afin de créer plus de concurrence pour les victoires et les titres mondiaux.

Le grand argentier de la Formule 1 est plus prudent de son côté.

"Red Bull croit qu’elle peut battre Mercedes avec une meilleure aérodynamique mais je n’en suis pas certain. L’avantage que Mercedes possède encore avec son moteur est toujours très important," dit-il.

Ecclestone soutient par contre clairement la nouvelle sensation de Red Bull, Max Verstappen.

"C’est un futur champion du monde. Il essaye toujours de lutter pour la gagne, en allant chercher plus souvent que les autres les limites. Ca c’est de la course."

La vision de Bernie Ecclestone est partagée par l’ancien directeur technique de Sauber, Willy Rampf.

"De l’extérieur j’ai l’impression que Mercedes a sorti des développements seulement quand c’était nécessaire pour eux pour rester devant les autres. Ils n’ont pas montré tout ce qui était possible de faire en 2016. Ils ont eu l’opportunité de commencer le travail sur les règles 2017 très tôt."