Bernie Ecclestone a révélé que l’Asie a bien failli disposé d’une course supplémentaire, au Vietnam.

L’ancien grand argentier de la Formule 1, aujourd’hui devenu président d’honneur, affirme que le pays souhaitait signer avec un lui un accord pour 10 ans pour y tenir un Grand Prix.

"L’an dernier, j’ai été approché pour une course au Vietnam," confie-t-il à The Independent.

"On m’a offert la chance de rencontrer le président afin de signer un accord pour un Grand Prix. L’accord aurait pu se monter et se signer en août."

"Tout était arrangé pour que cela se fasse, mais, au final, je n’ai pas signé l’accord parce que nous avons déjà pas mal de courses dans cette partie du monde. Je me suis dit que cela aurait fait un petit peu trop d’en avoir une en plus."

Ecclestone révèle que le contrat aurait permis de rapporter à la Formule 1 près de 400 millions d’euros sur 10 ans, 37,5 millions par an exactement.

Le Britannique ajoute que "le Vietnam n’a aucune histoire en sport automobile. Alors je ne voulais pas placer un autre Grand Prix dans une région du globe où nous avons déjà de très bons promoteurs. Et j’ai déjà été critiqué pour avoir mis en place des courses à Bakou ou à Sotchi, qui n’avaient pas beaucoup d’historique non plus dans le sport auto."