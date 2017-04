Bernie Ecclestone a provoqué un grand intérêt sur les raisons de sa présence en venant assister au Grand Prix de Bahreïn ce week-end, pour ce qui est sa première apparition dans le apddock depuis sa destitution par Liberty Media. L’ancien patron de la F1 a déjà assuré qu’il serait également présent à Sotchi.

"Je ne suis pas parti, c’est génial d’être de retour mais je n’ai raté que deux courses auxquelles je n’aurais pas assisté, de toute manière" a-t-il déclaré. "Je n’ai jamais rencontré Sean Bratches et bien que je connaisse Ross Brawn depuis très longtemps, nous n’avons discuté que 10 minutes cette saison".

Ecclestone a rencontré Chase Carey, et bien qu’il garde une place honorifique au conseil d’administration de la F1, Ecclestone a assuré que Carey "n’a rien demandé, dieu merci".

Tonton Bernie garde toujours sa légendaire ironie. "Je n’aimerais pas être chargé d’obtenir des résultats pour une société privée comme ça, de nos jours. Je suis désolé pour Chase qu’il doive faire ça."

La raison de sa présence à Bahreïn puis en Russie pourrait être que selon les contrats avec ces circuits, il est toujours la personne désignée pour mener les négociations, ce qu’il a toutefois refusé de commenter.

S’il reste actif hors du monde de la F1, il refuse également de confirmer qu’il est sur le point de racheter le circuit d’Interlagos, comme lui prêtait récemment la rumeur : "Tout est possible, mais j’en doute".

Il assure en tout cas que le calendrier ne doit pas trop s’étendre.

"J’ai fait de mon mieux pour que nous n’ayons pas 25 courses par an. Cela aurait coûté une fortune aux équipes, avec deux équipes de course à mettre en place. 20, c’est suffisant. Je ne sais pas si Liberty peut rentrer dans ses frais avec 20 courses. Mais je n’ai pas l’impression qu’ils sont là pour l’argent. C’est bien... moi, c’était mon cas. Je devais gérer la FOM pour gagner de l’argent pour CVC (les actionnaires). Ce n’est pas la première motivation de Chase et de Liberty."

Si son retour à Bahreïn a fait un grand effet, similaire à celui de l’annonce du retour de Button à Monaco, David Coulthard pense que ce n’est qu’un effet d’annonce et que ce sera vite mis en retrait par l’événement principal du week-end : la course.

"Le sport est à propos des vainqueurs et de performances exceptionnelles, le retour de Bernie a éveillé la curiosité mais ce ne sera pas une grande nouvelle longtemps et dimanche, il ne sera plus qu’une autre personne dans le paddock. Et ce sera pareil pour Jenson à Monaco" conclut l’Ecossais.