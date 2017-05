Bernie Ecclestone a indiqué à Sotchi, ce weekend, qu’il ne s’inquiétait pas pour la Formule 1 en Asie, après l’annonce il y a quelques semaines de la rupture de contrat à l’amiable entre la Malaisie et le sport.

Selon le Britannique, président d’honneur de la F1, il n’y a pas lieu de commencer à chercher des solutions dans cette région du monde parce que Singapour compterait finalement rester au calendrier.

"Le départ de Sepang, ce n’est pas un coup dur, pas du tout. Nous avons Singapour," assure-t-il à Reuters.

"Si nous avions perdu Singapour, là ça n’aurai pas été bon. Mais ce n’est pas le cas, donc c’est OK. Singapour voulait arrêter... mais c’est OK maintenant."

Le retrait de la Malaisie est en effet une bonne nouvelle pour la ville-état de Singapour puisque les deux courses se faisaient directement concurrence.

Il n’en reste pas moins que la Malaisie a directement attaqué Ecclestone, après que ce dernier a admis qu’il faisait payer trop cher les promoteurs des Grands Prix depuis des années.

"C’est un manque de respect, nous sommes passés pour des idiots," réagissait ainsi le patron de Sepang, Razlan Razali.

"Personne n’a voulu l’humilier, c’est difficile de rendre des gens stupides," répond aujourd’hui Ecclestone. "Si les gens sont stupides, ils le sont déjà."

"La Malaisie a fait un très bon travail avec la MotoGP, il (Razali) est apparemment tombé amoureux de la Moto et, apparemment, c’est rentable pour lui. Avec la Formule 1 il ne faisait pas d’argent et, ce que j’ai dit, et nous en avons beaucoup parlé avec les promoteurs, c’est que nous n’avons pas été à la hauteur de ce qu’ils ont acheté. Mais ce n’est pas notre faute, nous ne faisons pas le spectacle," ajoute Ecclestone, comme un tacle direct à la FIA et aux équipes.

"Heureusement, si Ferrari continue comme ça et les autres aussi, nous aurons de très bonnes courses cette année et cela sera très bon pour les promoteurs. Ils devraient réussir à vendre leurs billets."