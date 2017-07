Le futur du Grand Prix du Singapour est dans le brouillard, comme l’a admis aujourd’hui Bernie Ecclestone. L’édition 2018 est certes inscrite au calendrier, mais c’est avec un astérisque qui témoigne de son caractère provisoire.

L’ancien grand argentier de la F1, toujours très informé sur les dossiers en cours visiblement, explique ce qui ne va pas avec Singapour.

« La Malaisie a décidé que la F1 n’était plus un bon investissement. Ils sont heureux avec leur course de Moto GP parce qu’ils disent qu’il y a de nombreux fans, ils vendent des milliers de billets et ils font de l’argent. Mais en F1, c’est l’inverse qui arrive, et ils perdent de l’argent, donc ils quittent la F1. »

« Singapour est plus ou moins dans le même cas. Cela leur coûte une fortune de faire tout ce que la F1 leur demande de faire : prendre soin du circuit, s’occuper de l’éclairage pour une course de nuit, et ils prennent tout cela très au sérieux depuis dix ans. »

« Mais aujourd’hui, il est temps pour eux de faire de l’argent. Mais ce ne sera jamais avec la F1. »

Bernie Ecclestone adresse ainsi un avertissement à tous les autres promoteurs qui souhaiteraient rejoindre la discipline – ce qui ne rendra évidemment pas service à Liberty.